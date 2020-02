A causa dell'urto la persona in bicicletta, un cittadino inidiano che vive e lavora nella zona, è caduto riportando gravi traumi. Il conducente del mezzo, un corriere espresso, ha subito allertato il 118 e il ferito è stato soccorso dal personale di un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti.

Un grave incidente si è registrato nella prima serata lungo la strada Migliara 45 , vicino Borgo Grappa , a Latina : qui un furgone ha investito un uomo in bicicletta.

