Paura questa mattina ad Artena. Alle 9.20 circa, due squadre di vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autobotte, sono intervenute in viale dello Sport, a seguito di incendio del sottotetto di una casa sviluppata su due piani, per cause imprecisate. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Il personale dei vigili del fuoco, sedato l'incendio, è stato impegnato nello smassamento dei materiali combusti.Sul posto anche un'ambulanza del 118 .