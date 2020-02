Il fatto Camion in fiamme sulla Pontina, paura e disagi per il traffico Il mezzo ha preso fuoco sulla 148 in direzione Roma, poco dopo Pomezia

Attimi di paura questa mattina sulla Pontina, dove un camion ha preso fuoco. I fatti sono avvenuti in direzione Roma, poco dopo Pomezia. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta o è rimasta ferita nell'incendio, ma i disagi al traffico sono stati notevoli. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, forze dell'ordine e il 118.

