In un clima di profonda commozione in una chiesa di San Giovanni di Formia gremita come non mai si sono tenute le esequie di Francesco Bisecco il 42enne originario di Minturno ma trasferitosi a Formia da tanti anni morto la settimana scorsa in un incidente stradale verificatosi nel cosentino. Grande commozione ha accompagnato l'intera cerimonia, al termine della quale la salma è stata salutata da un lungo applauso. All'esterno della chiesa le note musicali della canzone Vivere di Vasco Rossi hanno caratterizzato la parte finale del funerale. Sulla stessa bara è stato posizionato un poster di Vasco, suo cantante preferito. La salma è stata poi tumulata nel cimitero di Gaeta.