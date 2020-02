Ancora una volta, una scuola di Anzio è nel mirino dei vandali. Succede all'istituto Saragat in via Oratorio di Santa Rita, dove due notti fa ignoti hanno fatto irruzione per sfondare un distributore automatico per le merendine. Nel compiere l'atto, i malviventi hanno messo a soqquadro l'intera sala mensa e una classe.

A dare l'allarme, ieri mattina, il personale del plesso. Immediata la denuncia al Commissariato di Anzio, dove sono partite le indagini serrate per risalire ai responsabili. Ad ogni modo, nonostante i danni, la scuola ha reagito immediatamente il colpo e tempo di sistemare le aree messe a soqquadro, è stato possibile svolgere regolarmente le lezioni. L'attenzione sul fenomeno dei vandali a scuola resta però alto, visto l'elevato numero di reati di questo tipo che si stanno consumando sul territorio.