Intensa attività di controllo stradale ieri mattina per la Polizia Locale, intervenuta in forze sia con pattuglie del Comune di Latina che personale della Provincia. Grazie all'impiego del munipol, il lettore di targhe in dotazione all'ente municipale, è stato disposto un servizi di prevenzione piuttosto incisivo in strada Monti Lepini, alle porte della città. Attività che ha permesso di contestare numerose voilazioni al codice della strada, perseguendo in maniera particolare gli utenti della strada che circolano senza copertura assicurativa o la revisione scaduta. E il bilancio è di quelli impietosi.

L'impiego di una pattuglia dotata di munipol, piazzata qualche centinaio di metri prima del posto di controllo, le Polizie Locali di Comune e Provincia hanno sanzionato decine di automobilisti, ma molti altri utenti saranno raggiunti dalle sanzioni direttamente a casa. Perché, incredibile da immaginare, le violazioni segnalate dal lettore digitare di targhe in transito erano talmente tante che gli agenti non facevano in tempo a fermarle tutte per contestare le violazioni. Basti pensare che il munipol ha rilevato, nel giro di poche ore ieri mattina, ben 58 veicoli in transito senza assicurazione e 33 sprovviste della revisione. Un numero molto alto, un pericolo visto che è altrettanto elevato il numero di incidenti che, quotidianamente, registrano la fuga di uno degli utenti coinvolti.