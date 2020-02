I carabinieri di Aprilia, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili arrivati da Santa Maria di Galeria (Roma), hanno portato a un arresto, ieri ad Aprilia, di un uomo classe 1979. D.Y., queste le iniziali dell'arrestato che è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nativo del Marocco, ma residente ad Aprilia, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e dopo perquisito anche all'interno della propria abitazione dove sono stati rinvenuti 2 panetti di hashish per un totale di 200 grammi e 15 grammi marjiuana, nonchè bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.