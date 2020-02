Entra nel centro storico di Fondi seguendo il navigatore, ma l'area è interdetta ai veicoli. Così per il conducente è scattata la sanzione. L'episodio è avvenuto questa mattina, quando un autocarro è entrato in corso Appio Claudio, un'area interdetta ai veicoli.Il motivo? Ha seguito le indicazioni del navigatore. Il mezzo, nel passare di lì, ha danneggiato anche un'insegna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Acquaro. Il mezzo era perfettamente in regola, così come il conducente. Unica violazione, appunto, quella di essere entrato nell'area interdetta. E per questo motivo è scattata la sanzione.