Sono stati sorpresi mentre pescavano le spigole in una zona sottoposta a vincoli e off limits del Lago di Fogliano. Due uomini, entrambi di Latina, già noti negli archivi delle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri forestali del Comando Stazione di Fogliano con l'accusa di furto.

L'altra sera, poco prima delle 23, alla vista degli investigatori che li stavano tenendo d'occhio, i due uomini hanno tentato una fuga, ma alla fine sono stati bloccati e indagati a piede libero, oltre che per l'ipotesi di furto, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Le spigole che erano state pescate e finite nella rete sono state liberate e rimesse in acqua. A conti fatti si trattava di almeno 50 chili di pesce.

Sempre nello stesso contesto investigativo, sono stati eseguiti anche dei verbali di natura amministrativa nei confronti di altri pescatori che non erano in regola: nei loro confronti non è scattata la denuncia, perché non sono stati sorpresi con il pesce al seguito, ma si trovavano comunque in una zona protetta. Le operazioni sono state portate a termine dagli investigatori - diretti dal maggiore Katia Ferri e coordinati dal comandante della Stazione Giannantonio Baratta -. I servizi nell'area del Lago di Fogliano e della Marina andranno avanti anche nei prossimi giorni.