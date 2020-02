Una persona senza cuore ha approfittato dello stato d'incoscienza di un'anziana paziente dell'ospedale, per derubarla della fede nuziale. È successo tra la sera di mercoledì e la mattina di ieri, nel reparto di medicina d'urgenza del Santa Maria Goretti, dove si è registrato il furto in circostanze ancora tutte da chiarire.

A fare la scoperta è stato uno dei figli della donna, perché la vittima è affetta da una forma molto grave di Alzheimer che non solo le impedisce di riconoscere le persone, ma persino di parlare e rapportarsi. Insomma, chi ha compiuto l'infame gesto ha approfittato di quella situazione per assicurarsi l'impunità. Ma al tempo stesso dev'essere stato qualcuno che aveva facile accesso al reparto e al letto della paziente, perché ha avuto il tempo di sfilare l'anello dalla mano della vittima.