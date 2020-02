Tre arresti, ieri sera, ad Aprilia. A finire in manette un 40enne e due 29enni del posto, individuati alle 20 circa dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile in flagranza di reato.

L'accusa è detenzione di sostanze stupefacenti in concorso a fini di spaccio: i predetti a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di 50 grammi di cocaina suddivisi in 73 involucri e 17 grammi di hashish, oltre che della somma di 365 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. I tre sono finiti agli arresti domiciliari.