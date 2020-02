Lunedì a Roma si era svolta la discussione davanti ai magistrati romani ed era stata chiesta la scarcerazione. I magistrati depositeranno le motivazioni entro 45 giorni e a seguire non è escluso che, una volta lette le stesse, le difese impugnino il ricorso in Corte d'Appello.

I giudici del Tribunale del Riesame hanno sciolto la riserva. Gina Cetrone e l'ex marito Umberto Pagliaroli , arrestati nell'ambito dell'operazione Scheggia insieme ad Armando Di Silvio e i figli Gianluca e Samuele , restano detenuti in carcere. I giudici del Tribunale del Riesame hanno respinto la richiesta presentata dal collegio difensivo che aveva impugnato il provvedimento cautelare firmato dal giudice Antonella Minunni, in cui viene contestata l'estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli