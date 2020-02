Si è avvalsa della facoltà di non rispondere la donna di Sabaudia finita nei giorni scorsi agli arresti domiciliari per stalking nei confronti di diverse persone accusate di essere le amanti del marito, dal quale è ormai di fatto separata. La 47enne, assistita dall'avvocato Valentina Macor, è comparsa ieri davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese, ma ha deciso di non rispondere alle domande del magistrato.

L'ordinanza di custodia cautelare - è stata applicata la misura dei domiciliari - è stata eseguita nella giornata di martedì dai carabinieri della Stazione, comandati dal luogotenente Pietro Maglione, sotto il coordinamento della Compagnia di Latina guidata dal maggiore Carlo Maria Segreto.