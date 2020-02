Sette veicoli danneggiati, traffico paralizzato e code per quasi 6 chilometri in direzione del capoluogo. E' il bilancio di due diversi tamponamenti a catena avvenuti questa sera lungo la via Pontina all'altezza di Casalazzara, nel territorio di Aprilia.

Per fortuna nessuno degli occupanti dei mezzi coinvolti ha riportato ferite e ha avuto bisogno del trasferimento al pronto soccorso. Sul posto, per regolare la viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia, che non hanno dovuto effettuare rilievi, dato che gli automobilisti coinvolti hanno deciso di compilare il cid.

Ora, comunque, la situazione è tornata alla normalità.