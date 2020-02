Martedì prossimo presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia, avrà luogo la riunione della commissione di istruttoria per l'assegnazione degli stalli per dare seguito al nuovo mercato del pesce di Gaeta in località ex Canaga.

Un risultato finalmente positivo, che lascia uno spiraglio per la probabile chiusura di una storia piuttosto delicata, come ammesso dagli avvocati degli esercenti che in merito hanno preferito il silenzio stampa per rispetto dei loro assistiti.

Le domande di adesione dei venditori al dettaglio di prodotti ittici, giunte nell'ambito del bando indetto dall'Authority lo scorso 23 dicembre, sono risultate 19 su 14 posti disponibili.

La commissione sarà quindi chiamata ad esaminare la documentazione fornita da ogni esercente, di cui verrà successivamente stilata una prima graduatoria degli aventi diritto, in base alla quale procedere con le assegnazioni. Per quanto riguarda le tempistiche di questa procedura, considerato che dal 15 gennaio scorso gli operatori ittici sono fermi con la vendita, si stima che nel giro di un mese il nuovo assetto del mercato del pesce di Gaeta sarà finalmente definito.

Si dovrebbe concludere quindi a breve la lunga vicenda che ha coinvolto venditori e ente comunale sulla delocalizzazione dello storico mercato del pesce di Gaeta.