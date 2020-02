Tre date, una dopo l'altra: 24, 25 e 26. Tre inchieste: via Roccagorga, Olimpia ed ex Seranflex, tutto nel segno dell'urbanistica una materia che ha sempre rappresentato un nervo scoperto per la città di Latina come testimoniano le inchieste condotte da carabinieri e polizia locale. E' un settore non facile, delicato. Un esempio? Quattro dirigenti cambiati in tre anni e poi anche due assessori comunali. Sarà un caso ma le inchieste si sono accavallate e il caso ha voluto adesso che si concentrino nello spazio di tre giorni. Si parte con il famoso palazzo di via Roccagorga, a due passi dal comando di polizia locale, siamo ancora in fase di udienza preliminare per le accuse di violazione in materia urbanistica e abuso d'ufficio. Parleranno nell'ordine il pubblico ministero e poi le difese, dopo la camera di consiglio si saprà se gli imputati accusati di aver realizzato un fabbricato con destinazione residenziale e una volumetria urbanistica superiore a quella in progetto, saranno processati. Il 25 febbraio sarà il turno invece di Olimpia. Quasi di sicuro sarà l'ultimo atto dell'inchiesta condotta dal pm Giuseppe Miliano davanti al giudice Giorgia Castriota. Anche in questo caso si conoscerà se gli imputati saranno processati come aveva richiesto il magistrato inquirente. L'inchiesta aveva portato a riscrivere la storia degli affari con i piani urbanistici di Latina, approvati tra il 2012 e il 2014 e poi annullati dalla stessa amministrazione comunale ma dal commissario straordinario Giacomo Barbato, tra gli imputati ci sono ex amministratori, imprenditori e tecnici. Il 26 febbraio invece sarà il giorno della prima udienza del processo del caso ex Seranflex, l'area sulla strada Pontina alle porte di Latina, finita al centro di un sequestro e di un'altra indagine condotta anche in questo caso dal pm Miliano. La fase dell'udienza preliminare è stata superata lo scorso ottobre quando il gip Pierpaolo Bortone ha deciso che i dieci imputati, tra imprenditori, dirigenti comunali e professionisti, dovranno essere processati dal giudice monocratico Francesco Valentini. In tre giorni tre udienze per tre inchieste e per reati che vanno dall'associazione per delinquere, (come nel caso di Olimpia), all'abuso d'ufficio, alla lottizzazione abusiva. Sempre nel nome dell'urbanistica