Due ragazzi di Nettuno sono attualmente ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma perché temono di poter aver contratto il coronavirus. È stato uno dei due a chiamare direttamente l'Istituto per le malattie infettive di Roma, raccontando che entrambi erano stati a Codogno, nel Lodigiano, una decina di giorni fa: si tratta del paese che risulta essere uno dei focolai principali dell'emergenza in Italia. I timori sono nati in quanto la ragazza presenta la febbre, mentre il ragazzo non ha alcun sintomo. Come prevedono le procedure del caso, dallo Spallanzani è stata inviata una ambulanza attrezzata, che ha caricato entrambi in estrema sicurezza e li ha portati a Roma. Ora saranno sottoposti a tutti i test di rito per stabilire l'eventuale presenza o meno del coronavirus. Al momento comunque non occorre fare allarmismo.