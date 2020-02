Si è svolta poco fa la conferenza stampa con cui il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha aggiornato lo stato dell'emergenza Coronavirus. Borrelli ha risposto alle domande dei giornalisti presenti e ha trattato anche il caso dei due casi sospetti di Nettuno. Una coppia da ieri è ricoverata all'ospedale Spallanzani di Roma per gli accertamenti, ma non ci sono ancora le risultanze degli esami che arriveranno alle ore 16: "Non ho ancora aggionramenti sul caso", ha sottolineato Borrelli che è in costante contatto con il sindaco della città del litorale romano, l'ingegner Alessandro Coppola. A proposito di Nettuno, lo stesso primo cittadino, con una nota, invita tutta la cittadinanza a diffidare da persone che si presentano quali incaricati da questa Amministrazione o dalla ASL per effettuare tamponi preventivi e/o di controllo per l'accertamento del Coronavirus COVID-19.

In caso di sintomi sospetti invito tutti di non recarsi al pronto soccorso ma chiamare i seguenti numeri telefonici: 112 Centrale Operativa Nazionale; Numero Verde di Emergenza Nazionale 1500