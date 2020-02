Sono stati scarcerati questa mattina i due coniugi trovati in possesso di hashish, cocaina e di una pistola completa di munizioni. La coppia, comparsa davanti al Gip, ha provato a ridimensionare il quadro accusatorio evidenziando l'uso, almeno in parte personale, della sostanza stupefacente ed evidenziando come l'arma, una Beretta 7.65, non fosse stata trovata in casa, ma nelle pertinenze dell'abitazione, sebbene da quanto riportato dai militari nei verbali l'arma era custodita in un borsello visto lanciare dalla donna dalla finestra mentre i militari bussavano insistentemente alla porta, identificando e ascoltando peraltro due acquirenti appena giunti sul posto per acquistare sostanza stupefacente.

Il Giudice, a conclusione degli interrogatori e sentiti i difensori, gli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Roberto Palermo, ha tuttavia rigettato la richiesta del Pubblico Ministero, il dottor De Franco, di applicare ai due pregiudicati la custodia cautelare in carcere disponendo, viceversa, la misura degli arresti domiciliari invocata dalla difesa.

Come si ricorderà i due coniugi erano stati arrestati venerdì sera dai carabinieri di Minturno e dalla Guardia di finanza di Formia. Nella casa dei due, che beneficiavano del reddito di cittadinanza, furono trovati oltre 277 grammi di sostanze stupefacenti è una pistola.