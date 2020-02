«Il Comune di Pomezia - ha affermato il primo cittadino - è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti che stanno monitorando la situazione di contagio relativa al Coronavirus. Seguiamo gli aggiornamenti ministeriali e del comitato operativo della Protezione civile. La situazione è delicata, ma è importante evitare ogni tipo di allarmismo. Invito la cittadinanza a seguire le indicazioni relative alla prevenzione e a informarsi tramite i canali ufficiali».

«Evitare allarmismi». E' questo l'appello che il sindaco di Pomezia , Adriano Zuccalà , ha voluto lanciare ai cittadini a margine dell'insorgere di un sospetto caso di Coronavirus che riguarda una donna straniera che vive a Pomezia e che è stata portata in ambulanza al Pronto soccorso di Aprilia , poi risultata negativa ai test sulla presenza del virus stesso.

