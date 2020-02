Al momento non c'è alcun caso di Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6. E' questo quanto emerge in queste ore, suffragato anche da un primo risultato rispetto ai test effettuati su una ragazza di Velletri per il sospetto Coronavirus.

In particolare, nelle scorse ore una giovane era stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Colombo" perché aveva dei sintomi compatibili con quelli del virus. La donna, che lavora come receptionist in un hotel del centro di Roma, so è vista effettuare i tamponi, inviati tempestivamente allo "Spallanzani" di Roma. E i primi risultati sono rassicuranti: non c'è traccia di Coronavirus.

Chiaramente, ora verranno effettuati altri controlli.