In due avrebbero costretto un uomo di Pontinia ad aprire diversi conti con varie banche esibendo una falsa dichiarazione dei redditi e poi a consegnare loro degli assegni in bianco già sottoscritti. Assegni che poi altre quattro persone, per l'accusa, avrebbero usato per pagare buona parte di una fornitura di infissi acquistati in provincia di Frosinone. Ieri gli indagati sono comparsi davanti al giudice per l'udienza preliminare che ha disposto per i sei, tutti della provincia di Frosinone, il processo.

I fatti, avvenuti a Pontinia, risalgono a un periodo compreso fra marzo 2013 e marzo 2014. A coordinare l'inchiesta, il sostituto...