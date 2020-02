Questa mattina, a Fondi, i carabinieri del luogo denunciavano a piede libero, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 25enne del posto, trovato in possesso di 7 grammi di cocaina (suddivisa in 10 dosi), 4 grammi di marijuana e 0,6 grammi di hashih. Ritrovati in casa due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 940 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Lo stupefacente e il materiale sono stati sottoposti a sequestro.