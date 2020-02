Venti forti o di burrasca, con forti raffiche provenienti da nord ovest. E a soffrire di più saranno le zone costiere, oltre che quelli appenninici. Questo è quanto contenuto nel bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione Civile, in merito alle previsioni meteo che da domani mattina - e per le successive 18-24 ore - colpiranno il Lazio. L'allerta è di livello Giallo.

Le previsioni Allerta meteo: forti raffiche di vento per tutta la giornata di domani Diramato il bollettino della Protezione Civile del Lazio

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli