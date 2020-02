Oggi era previsto l'ultimo atto del processo davanti al giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota dell'inchiesta Olimpia che nel novembre del 2016 aveva portato a diversi arresti tra amministratori, politici e imprenditori. A causa di un impedimento del magistrato si è reso necessario un rinvio al prossimo 31 marzo quando si conoscerà la decisione per gli imputati che hanno scelto strade processuali alternative tra cui il rito abbreviato. Per gli altri 35 il giudice dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per i reati che vanno a vario titolo dall'associazione per delinquere all'abuso d'ufficio. Le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina avevano portato alla scoperta di due associazioni per delinquere all'ombra del Comune di Latina.