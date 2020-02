E' in gravissime condizioni un ragazzo di Minturno. Il giovane di 27 anni, stando alle prime notizie che giungono dal centro del sud pontino, pare sia caduto da uno dei carri allegorici che stavano sfilando per le vie del centro per il carnevale. La festa si è però trasformata in dramma quando il ragazzo è caduto. Istantaneo l'intervento del personale sanitario a supporto della manifestazione che ha capito immediatamente la gravità della situazione iniziano le operazioni di rianimazione. Chiesto anche il supporto dell'eliambulanza. Il primo bilancio parla di un grave trauma da schiacciamento.

Seguiranno aggiornamenti.