Gli studenti e i docenti dell'istituto "Apicio-Colonna Gatti" di Anzio e Nettuno torneranno in classe il 3 marzo come previsto originariamente. Dopo le rassicurazioni della Asl, infatti, il dirigente scolastico Maria Rosaria Villani ha inviato una nuova comunicazione, annullando il provvedimento con cui si disponeva in via del tutto precauzionale la didattica a distanza per gli studenti che tornavano dal viaggio della Memoria all'estero. "Avendo valutato la località di pernottamento e gli spostamenti che hanno caratterizzato il viaggio dei ragazzi, in considerazione delle diverse ordinanze, circolari, note operative emanate per la gestione e la sorveglianza sanitaria dei casi di Coronavirus (COVID19) che si stanno registrando nel nostro paese - si legge nella nota della Asl inviata alla scuola -, non si ritiene necessario disporre particolari misure di cautela nei confronti dei partecipanti all'iniziativa culturale sopra indicata, Il servizio di igiene e sanità pubblica resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti".

Queste le parole della preside: "Accogliamo il comunicato con gioia e con sollievo. Ringraziamo l'Azienda Sanitaria Locale ed i Comuni di Anzio e Nettuno per l'impegno profuso per rassicurare i partecipanti al viaggio e tutta la comunità scolastica con dati certi che ci consentono di toglierci dalla situazione di incertezza in cui versavamo. Gli studenti ed i docenti di rientro dalla Polonia potranno dunque riprendere le lezioni il 3 marzo come previsto nel progetto, avendo così modo di riposarsi dal lungo viaggio in pullman che avrebbe dovuto condurli fino ad Auschwitz Birkenau, viaggio interrotto dall'Associazione Il Treno della Memoria a seguito della sospensione dei viaggi di Istruzione disposta dal ministero della Pubblica istruzione. Siamo ora in attesa di una nota della stessa ASL per quanto riguarda gli studenti di rientro dai

percorsi di PCTO, nota che dovrebbe arrivare nella mattinata di domani e che a quanto ci anticipano è altrettanto rassicurante. Confidiamo nella collaborazione di tutti nell'affrontare questo momento di incertezza e di confusione. Restiamo però come sempre fiduciosi nelle autorità sanitarie e nel buon senso dei nostri concittadini. Cercheremo tutti di fare del nostro meglio, come sempre".