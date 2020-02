La Commissione regionale dedicata all'emergenza Coronavirus ha deciso di far installare tensostrutture pre-triage in 31 ospedali del Lazio, compreso il Goretti. Goretti dove, da ieri, è spuntato anche un "mini-triage" dedicato nel corridoio d'ingresso delle ambulanze al Pronto soccorso.Sempre dalla Regione è stato diffuso un dato significativo e relativo alla presenza di una rete infettivologica piuttosto solida, con ben 340 letti nella regione, a cui vanno aggiunti altri 179 posti relativi all'isolamento. Così come è stata annunciata da D'Amato l'intenzione di potenziare le attività divulgative dei numeri verdi: il numero 112, da oggi, verrà implementato con sei isole aggiuntive dedicate al Covid-19, con una linea dedicata per evitare di non sovraccaricare l'emergenza.