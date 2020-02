Il cancello che impedisce l'accesso al Borgo di Pratica di Mare, frazione di Pomezia, deve essere rimosso immediatamente. È questo, in sintesi, il contenuto di un'ordinanza firmata nelle scorse ore dal dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica del Comune di Pomezia, che ha intimato sia la rimozione delle sbarre da cantiere poste sotto all'arco di accesso al borgo medievale, sia l'immediato ripristino di tutti gli alberi che sono stati tagliati senza alcuna autorizzazione all'interno del Borgo stesso. Destinataria dell'ordinanza è la società proprietaria degli immobili del Borgo, mentre nello stesso documento viene ribadito come ci siano documenti che lasciano pensare alla natura pubblica delle strade del quartiere medievale, così come definito anche dal catasto, che ha recentemente provveduto a riportare alla situazione precedente il frazionamento delle vie del borgo, tornate ad avere natura pubblica.