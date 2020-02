E' stata sciolta poche ore fa dall'Ospedale Spallanzani di Roma, a 29 giorni dal ricovero, la prognosi della coppia cinese, casi confermati di COVID-19. I coniugi asiatici sono attualmente ricoverati in degenza ordinaria. La donna è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento, vigile e orientata. Ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test per la ricerca del nuovo Coronavirus. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione.