Tutte e tre le persone coinvolte sono state soccorse dai sanitari delle ambulanze e trasportate per accertamenti nei Pronto soccorso degli ospedali di Anzio e Pomezia: le loro ferite, però, sembrerebbero di lieve entità.

Schianto all'incrocio fra viale San Lorenzo e via Tirino, a Tor San Lorenzo di Ardea . L'incidente, con una dinamica al vaglio della polizia locale ardeatina, ha visto coinvolte una Ford Fiesta guidata da una donna e una Gazzella dei carabinieri su cui viaggiavano due militari dell'Arma.

