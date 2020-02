Incidente tra due veicoli sulla via Pontina, all'altezza del km 64+400, sul ponte dello svincolo per Borgo Podgora - Via Piano Rosso, nel territorio comunale di Cisterna di Latina. Un furgone è stato tamponato da una vettura che, dopo la carambola, è rimasta di traverso sulla carreggiata.

Due persone sono state soccorse dal 118 e sul posto, per deviare il traffico sulla rampa di uscita, mettere in sicurezza la zona ed effettuare i rilievi, sono giunti gli agenti della Polizia stradale di Latina.