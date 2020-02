È un operaio di 27 anni di Marina di Minturno la persona che è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un carro allegorico che aveva partecipato al Carnevale a Scauri. L'incidente è avvenuto al termine della sfilata, quando i carri provenienti da Santi Cosma e Damiano stavano tornando nei loro capannoni. Per cause in corso di accertamento, l'operaio, Francesco Castaldi, sarebbe scivolato rimanendo poi investito dal mezzo. Subito soccorso dal personale del 118 è stato trasferito in eliambulanza al San Camillo di Roma. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla Polizia locale di Minturno che ha sequestrato il carro.