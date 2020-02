C'è ancora da aspettare. Continua a slittare la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dopo l'impasse di questi mesi. Nei giorni scorsi il Tar si era pronunciato sul ricorso di tre avvocati che hanno impugnato la decisione al Consiglio di Stato. La discussione è fissata per il 19 marzo ma intanto il presidente del Consiglio di Stato ha stabilito che fino a quella data il commissario Giacomo Mignano non potrà indire le elezioni. E' un'altra tappa di una vicenda dai risvolti tortuosi che continua a riservare sorprese con un'appendice ai tempi supplementari. Il 19 marzo sarà discusso al Consiglio di Stato l'appello cautelare presentato dagli avvocati Giovanni D'Erme e Nino Paolontanio in rappresentanza delle tre toghe pontine (Umberto Giffenni, Aurelio Cannatelli e Denise Degni), il presidente della quarta sezione intanto ha accolto l'istanza disponendo che fino al prossimo 19 marzo non potranno essere indette le elezioni.