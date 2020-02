Per fortuna non c'è stato alcun danno, ma il forte vento delle scorse ore ha causato un po' di apprensione in una zona della città.

In particolare, un albero, per fortuna non di grosse dimensioni, è caduto nel piazzale antistante l'ospedale "Santa Maria Goretti" del capoluogo questa sera, proprio a causa del forte vento che ha sferzato per ore il territorio pontino.

Nelle ore precedenti, per alcuni minuti era stata chiusa la Provinciale dell'Acciarella: si temeva il distacco di rami o la caduta dei grossi pini.