Nei giorni scorsi è scattato il divieto di avvicinamento per un 60enne, accusato di minacce e lesioni. Questa l'ordinanza firmata dal gip Mario La Rosa del tribunale di Latina. Ieri era previsto l'interrogatorio di garanzia ma l'indagato non si è presentato.

Convivenza impossibile per un uomo di Fondi all'interno di un condominio, per le prepotenze di un vicino. Minacce, improvvisi moti d'ira, accuse. Una vita da incubo all'interno della palazzina, dove i due, stando alle denunce finite sul tavolo del gip, sono ai ferri corti già da tempo.

