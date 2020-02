La sua abitazione non risulta idonea alla misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto e quindi per lui si sono aperte le porte del carcere di Latina. Succede ad Aprilia, dove i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di un 72enne del posto, già agli arresti domiciliari per usura ed estrosione. Le risultanze prodotte dal personale operante ha però definito inidoneo il luogo, perciò l'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di latina come disposto dall'Autorità Giudiziaria.