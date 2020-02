Negativo il test sul camionista di 52 anni che mercoledì mattina è stato soccorso in Autostrada, nel territorio di Frosinone, con sintomi compatibili con il nuovo Coronavirus COVID-19, trasportato allo Spallanzani, dove sono stati eseguiti i test necessari ad escludere il contagio. A rassicurare è l'ultimo bollettino emesso dall'ospedale Spallanzani, il numero 28, che comunica la negatività di tutti i test effettuati per la ricerca del nuovo coronavirus. Rientrati itimori anche per una ragazza tornata da Venezia, che dall'ospedale Fiorini era stata trasportata con sintomi compatibili allo Spallanzani.