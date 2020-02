nel corso della mattinata odierna, a Formia, i carabinieri della locale Stazione traevano in arresto nella flagranza del reato di estorsione in concorso, un 19enne di Minturno e denunciavano in stato di libertà per lo stesso reato, un 17enne sempre di Minturno.

L'arresto trae origine dalla denuncia sporta in data 26 febbraio 2020, presso gli uffici della stazione carabinieri di Formia, da un 20enne di Itri e da un 19enne di Formia, i quali riferivano che il 19enne dall'ottobre del 2018 a tutt'oggi, li costringeva a consegnargli, in più tranches, varie somme di danaro per un totale di euro 100.000 circa, da investire in affari non meglio indicati, denaro che di volta in volta veniva promesso in restituzione comprensivo di interessi.

Di fatto tali somme non solo non venivano restituite ai due malcapitati, ma anzi il giovane, attraverso atti di minaccia e violenza, reiterava le richieste di denaro. Nella giornata odierna, con la collaborazione di una delle vittime, il 19enne veniva tratto in arresto nel momento di ricevere la somma di 2.500 euro a fronte dei 10.000 richiesti. Il denaro è stato restituito all'avente diritto. l'arrestato, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la casa circondariale di cassino (fr) così come disposto dall'a.g., mentre il minore, veniva deferito per gli stessi reati all'a.g. minorile.