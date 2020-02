Bruttissimo incidente su via Nettunense, proprio alle porte di Aprilia. Il sinistro vede coinvolti due mezzi pesanti ed un'automobile che ha avuto la peggio. La vettura è rimasta schiacciata tra i due tir di grosse dimensioni tra i quali c'è uno spazio di meno di un metro. Viste le gravissime condizioni di uno dei feriti, si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza del 118. Il traffico in questo momento è bloccato in entrambe le direzioni, sia verso Aprilia che verso il litorale romano. Al vaglio la dinamica dell'incidente