Un vero e proprio miracolo quello avvenuto sulla via Nettunense, dove il conducente della vettura rimasta schiacciata tra due camion è stato estratto in condizioni tutto sommato buone, lamentava solo dei dolori al collo. Trasferito a Roma in eliambulanza all'ospedale San Camillo dove verrà tenuto sotto osservazione. In un primo momento, vista la drammatica dinamica dell'incidente, si era pensato al peggio. Tanto che i sanitari del 118 hanno ritenuto opportuno chiamare immediatamente il supporto dell'unità Pegaso per il trasporto d'urgenza in elicottero. Molto lunghe anche le operazioni per riuscire a prelevare il ferito dall'abitacolo dell'auto, un'utilitaria della Renault, completamente accartocciato sotto al tir. Al vaglio la dinamica dell'incidente.

Incidente su via Nettunense, un ferito grave elitrasportato 1 ora fa Bruttissimo incidente su via Nettunense, proprio alle porte di Aprilia. Il sinistro vede coinvolti due mezzi pesanti ed un'automobile che ha avuto la peggio. La vettura è rimasta schiacciata tra i due tir di grosse dimensioni tra i quali c'è uno spazio di meno di un metro. Viste le gravissime condizioni di uno dei feriti, si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza del 118. Il traffico in questo momento è bloccato in entrambe le direzioni, sia verso Aprilia che verso il litorale romano. Al vaglio la dinamica dell'incidente di: La Redazione