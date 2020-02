Ladri senza cuore ad Anzio. I soliti ignoti questa volta hanno colpito l'ospedale Riuniti, ai danni delle dipendenti della ditta che gestisce il servizio di pulizia all'interno del nosocomio. E a quanto pare, i ladri sapevano ben chi e quando colpire.

Infatti, poco dopo che le dipendenti hanno iniziato il loro turno di lavoro, i ladri sono entrati in azione negli spogliatori, dove hanno forzato due armadietti facendo razzia di tutto ciò che questi contenevano, tra cui le borse e le chiavi delle automobili. Subito dopo si sono recati nel parcheggio della struttura ed utilizzando il telecomando sulle chiavi hanno individuato la vettura corrispondente, mettendola in moto e fuggendo. Ed è stato soltanto un caso se i ladri sono riusciti a rubare una sola vettura: l'altra, infatti, non dispone del telecomando per l'apertura a distanza e quindi avrebbe richiesto più tempo ai ladri per essere individuata. A scoprire l'accaduto sono state proprio le due sfortunate vittime, che una volta accorte del furto hanno denunciato il tutto al Commissariato di Anzio.

Lo stesso Commissariato ha dovuto registrare anche un'altra denuncia proveniente dal nosocomio: alcuni ignoti hanno rubato le offerte lasciate dai fedeli per l'accensione delle candele votive all'interno della cappella dell'ospedale, contenute nell'apposita cassetta.