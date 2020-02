Nella giornata di ieri, ad Aprilia, i carabinieri del Reparto territoriale hanno arrestato un 52enne ritenuto il presunto responsabile della rapina commessa alle Poste di largo Marconi lo scorso 21 febbraio.

Nello specifico, durante una perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola beretta cal. 9X21, completa di 15 cartucce, asportata durante un furto in abitazione avvenuto nel 2016 e dello stesso abbigliamento indossato proprio in occasione della rapina di qualche giorno fa.

A quel punto, per l'uomo è scattato l'arresto con conseguente traduzione nel carcere di Latina.