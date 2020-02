Molti genitori, a quanto pare, hanno fatto allontanare i propri bambini dal parco e dall'area giochi. Stesso discorso per i padroni dei cani che stavano girando all'interno del parco cittadino.

Il lettore, tra l'altro, ha voluto evidenziare come lo stesso nido sia particolarmente grande e visibile.

In particolare, stando alla segnalazione di un nostro lettore - che ha voluto rendere noto quanto accaduto con tanto di foto - è presente un pericoloso nido di processionaria vicino all'area dedicata ai giochi per i bambini.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli