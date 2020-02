Ha 22 anni il giovane rimasto gravemente ferito nell'incidente autonomo avvenuto questo pomeriggio in via Toti, nel territorio di Cisterna di Latina. La strada è attualmente chiusa al traffico, e l'interdizione è stata necessaria soprattutto per permettere ai vigili del fuoco di estrarre il ragazzo dall'auto in cui era rimasto incastrato. Subito dopo il recupero, immediato il trasporto, tramite eliambulanza, all'ospedale Santa Maria Goretti, dove il giovane è entrato in codice rosso. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio della polizia locale.

