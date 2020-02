Attimi di paura, questa mattina, per un incendio che si è verificato all'interno di un'abitazione a Roccagorga. Sul posto il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina con una squadra territoriale di Terracina. Il rogo è probabilmente scaturito per un problema alla canna fumaria del camino, per poi espandersi nella camera da letto. Il forte calore provocato dell'incendio causava danni al solaio rendendo inagibili i luoghi. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento. Non si registrano persone coinvolte.