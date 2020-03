Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio alle 17,30 in via delle Industrie a Latina Scalo, all'altezza della rotonda per l'aeroporto. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale, il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata all'altezza della rotatoria. Una volta che è arrivato il personale del 118 sul luogo della segnalazione, il conducente della vettura non c'era e a quanto pare ha fatto perdere le tracce. Tra le cause del sinistro l'alta velocità ma anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia. In via delle Industrie ci sono ancora gli agenti che stanno rilevando l'esatta dinamica dell'incidente che non ha coinvolto altri veicoli.