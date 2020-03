Cade dal cavallo durante una gara di equitazione e batte la testa. Una giovane di Latina, 18 anni, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria Goretti, dov'è ricoverata in condizioni stabili. L'incidente si è verificato attorno alle 18. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, presenti con una postazione. Avendo la giovane sbattuto la testa riportando una ferita, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero per accelerare i tempi di trasporto in ospedale. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione.