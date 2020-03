È un poliziotto, residente a Torvajanica e operante a Spinaceto, l'uomo risultato positivo oggi al test del coronavirus. L'uomo è attualmente ricoverato allo Spallanzani, ed era in malattia dallo scorso 25 febbraio. In via precauzionale, il Comune di Pomezia ha chiuso il liceo Pascal, scuola frequentata dal figlio del poliziotto, anche se lo stesso ente ha invitato i cittadini ad evitare allarmismi.

Sul caso, oltre al Comune, è intervenuta la Regione Lazio. Come spiegato in una nota dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, "sono stati informati il Prefetto e il Questore" e "ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia".

Sul caso è intervenuto anche il dirigente scolastico, Laura Virli: "Come comunicato sul sito istituzionale del Comune di Pomezia si informa che, in via precauzionale, è stata predisposta dal sindaco la chiusura del nostro Liceo. Gli studenti che oggi erano presenti a scuola sono ritornati al loro domicilio dopo formale autorizzazione dei genitori all'uscita. I docenti e il personale ATA non dovranno recarsi a scuola a partire dalla data odierna. Sono state attivate dall'autorità sanitaria tutte le cautele e le procedure previste, pertanto si raccomanda di evitare inutili allarmismi".

Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, alle 15 terrà una conferenza stampa sulle prossime azioni del Comune in merito alla questione.