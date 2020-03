Aveva chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla detenzione e al porto di un fucile per uso sportivo. Si era recato negli uffici del Commissariato di Cisterna di Latina e aveva depositato tutti i documenti, compresi quelli sulla residenza ad Aprilia. Lui, giovane padre di quattro figli proveniente da Roma, risulta essere residente in via Lussemburgo. Forse proprio l'indirizzo ha acceso le spie di allarme degli agenti di Polizia che hanno effettuato una serie di accertamenti ulteriori che hanno portato a scoprire che l'uomo, 34 anni – e la moglie di 35 – non avevano alcun titolo per stare in quell'appartamento ufficialmente di proprietà del Comune di Roma. Comunicata la loro presenza all'Ente proprietario, è scattata la denuncia di occupazione abusiva che, sabato scorso, ha portato al sequestro dell'immobile e allo stesso tempo, alla notifica alla coppia, del termine di 30 giorni concesso per lasciare l'immobile. La decisione di sequestrare in via cautelare l'immobile per preservarlo in attesa della restituzione al Comune capitolino, è stata presa dalla procura di Latina che ha chiesto e ottenuto l'atto dal Gip. Oltre a dover cercare una sistemazione alternativa per loro e i figli, moglie e marito dovranno rispondere del reato di occupazione abusiva. L'autorizzazione di Polizia al porto di armi non è stata ovviamente rilasciata.